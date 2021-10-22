Федор Емельяненко о нокауте Джонсона: «Сразу понял, что он отключился»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко поделился эмоциями от победы в бою против Тимоти Джонсона.

«Слава богу, опасности не чувствовал. Чувствовал, что быстрее его. Хорошо чувствовал дистанцию, и понимал, что нокаут – это вопрос времени.

Сразу понял, что он отключился. Поблагодарили друг друга за бой. Очень уважительный и культурный человек.

Такие у меня всегда вызывают особое уважение. Даже сегодня после поражения он вел себя очень культурно», – заявил Емельяненко.

Федор нокаутировал Джонсона в первом раунде турнира Bellator 269 в Москве.

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