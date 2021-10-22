Федор Емельяненко: «У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко подвел итоги поединка против Тимоти Джонсона на Bellator 269.

«Слава богу, что ребята из моей команды идут без поражений. У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий.

Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие.

Совет для молодых спортсменов? Сделайте так, чтобы ваши желания не расходились с работоспособностью. Если вы хотите больших результатов и хотите быть успешными в любом виде спорта – нужно много работать», – сказал Емельяненко.

На данный момент чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

Федор: «Очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей»

Нокаут в бою Федор – Джонсон