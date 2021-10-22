Федор Емельяненко: «У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Тимоти Джонсон Емельяненко - Джонсон Bellator 269 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко подвел итоги поединка против Тимоти Джонсона на Bellator 269. 

«Слава богу, что ребята из моей команды идут без поражений. У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий.

Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие.

Совет для молодых спортсменов? Сделайте так, чтобы ваши желания не расходились с работоспособностью. Если вы хотите больших результатов и хотите быть успешными в любом виде спорта – нужно много работать», – сказал Емельяненко.

На данный момент чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде. 

Федор: «Очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей»

Нокаут в бою Федор – Джонсон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные