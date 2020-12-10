Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, Кузьмин уступил Баколе и другие бои в Лондоне

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Сегодня ночью в Лондоне на арене Wembley Arena проходит боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) проведет поединок против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Другие бои:

Хьюи Фьюри (25-3, 14 КО) победил Мариуша Ваха (37-6, 19 КО) единогласным решением судей. Счет: 100-90, 100-90, 99-91. 

Сергей Кузьмин (15-2, 11 КО) проиграл Мартину Баколе (16-1, 12 КО) единогласным решением судей. Счет: 98-92, 97-93, 96-94

Начало онлайн-трансляции в 23:30 по московскому времени.

Энтони Джошуа тяжелее Кубрата Пулева почти на 1 кг 

Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Онлайн боя топовых тяжеловесов

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