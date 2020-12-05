Бой Хабиба и Гейджи стал четвертым событием года по запросам в Google. Поединок уступил выборам в США, поправкам в Конституцию и коронавирусу

Поисковая система Google опубликовала топ-10 самых быстрорастущих запросов среди россиян в 2020 году в категории «Событие года».

Бой чемпиона в легком весе и американца занял четвертое место. Google признал поединок главным спортивным событием года. Россиянин победил во втором раунде, а после объявил о завершении карьеры.

Первое место в рейтинге занял коронавирус, второе – выборы президента США, третье – голосование за поправки в Конституцию РФ.

Хабиб поддержал «Реал» перед матчем ЛЧ: «Что за страсти в этой группе»

Магомед Исмаилов: «Те, кто хейтит бойцов, не выдержат и десяти минут в нашем мире»