Сен-Пьер задушил Биспинга и стал чемпионом UFC в своем первом бою за четыре года

В Нью-Йорке прошел турнир UFC 217, главным событием которого стал бой между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером.

Сен-Пьер победил удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом в среднем весе.

It’s been 4 years since UFC gold has been around his waist. #AndNew @GeorgesStPierre pic.twitter.com/si3UXeWyi7