Директор по коммуникациям МОК о плакате украинского скелетониста: «Мы переговорили со спортсменом. Он все понял. Для нас нежелательны политические заявления»

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали акцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Пекине.

11 февраля спортсмен после своего выступления достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК (Томас Бах – Sports.ru) объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чем его плюс.

Мы хотим, чтобы все страны серьезно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне», – сказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

«Позавчера вечером мы переговорили с командой, со спортсменом. Он все понял. Мы хотим условия мира. Для нас нежелательны никакие политические заявления. Для нас это один из главных принципов», – добавил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Согласно правилу Олимпийской хартии, политические акции во время Игр запрещены.

«Это был призыв к миру». МОК не накажет украинского скелетониста Гераскевича, показавшего плакат с надписью «Нет войне на Украине»