Олимпиада-2022. Сани. Иванова идет на 3-м месте после двух попыток, лидирует Гайзенбергер, Демченко – 31-я

7 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли первые две попытки в санном спорте у женщин. Россиянка Татьяна Иванова после двух попыток идет на третьем месте, Виктория Демченко – 31-я. Лучший результат показала немка Натали Гайзенбергер.

Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда и выбыла из борьбы за медали.

Пекин, Китай

спорт

Женщины

Положение по итогам 2 попыток из 4

1. (Германия) – 1.56,825

2. Анна Беррейтер (Германия) – 0,208

3. Татьяна Иванова (Россия) – 0,591

4. Ханна Прок (Австрия) – 0,669

5. Лиза Шульте (Австрия) – 0,772

6. Элиза Тирума (Латвия) – 0,980

7. Маделин Эгле (Австрия) – 1,010

8. Верена Хофер (Италия) – 1,172

9. Кендия Апарйоде (Латвия) – 1,302

10. Натали Мааг (Швейцария) – 1,310...

14. Юлия Таубиц (Германия) – 1,595...

31. Виктория Демченко (Россия) – 5,510

Расписание Олимпиады-2022 в Пекине: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России