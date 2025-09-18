Лагрейд, Фийон-Майе, Перро, Пройс, Жанмонно выступят на фестивале Loop One в Мюнхене

Объявлены первые участники биатлонного фестиваля Loop One в Мюнхене.

Шоу-гонки пройдут 18–19 октября на территории Олимпийского парка. Участие примут норвежец Стурла Хольм Лагрейд, немка Франциска Пройс, французы Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Лу Жанмонно.

В первый день пройдут соревнования в юношеской категории и парабиатлоне, а во второй – суперспринты с участием звезд.