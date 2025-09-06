0

Ханна Оберг досрочно завершила высотный сбор во Франции из-за простуды

Шведская биатлонистка Ханна Оберг досрочно завершила высотный сбор в Фон-Роме (Франция) из-за простуды.

Об этом она сообщила в соцсети.

«К сожалению, сбор во Франции оказался гораздо короче, чем планировалось. Из-за простуды пришлось собирать вещи и ехать домой.

Планы немного сорвались, хотя случались и более неприятные вещи, конечно. Теперь нам нужно выяснить, как лучше подготовиться к сезону без запланированных дней на высоте. К счастью, [тренер сборной Швеции] Йоханнес Лукас с нами уже 10 лет и у него есть планы B, C и D!» – написала биатлонистка.

Оберг 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ханны Оберг
logoХанна Оберг
logoсборная Швеции жен
Йоханнес Лукас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Реес победили в спринтах, Гротиан и Наврат – 2-е, Пройс – 6-я
39 минут назад
Дмитрий Губерниев: «СБР, хватит заниматься фигней. Если проводите такие эстафеты, надо нормально составы формировать»
4сегодня, 12:08
Дмитрий Евменов: «Для меня стало сюрпризом, что мы с Домичеком одержали победу»
сегодня, 11:22
⚡ Кубок Содружества. Домичек и Евменов выиграли одиночную эстафету, Поварницын и Корнев – 2-е, Воробей и Данилов – 3-и, Бабиков и Латыпов – 4-е
20сегодня, 10:40
Серохвостов о пропуске одиночной эстафеты: «Я не бегу, потому что состояние не то»
9сегодня, 09:54
Шевнина о Падине: «Одним людям нужно немного спуститься с небес и поуважительнее относиться к другим. Если ты недоволен компаньоном, нужно оставить это при себе»
3сегодня, 09:53
Анастасия Гришина: «На первом этапе я забыла, как быстро стрелять. Была проблема с дополнительным патроном»
1сегодня, 09:16
Анастасия Шевченко об эстафете: «Если команда сформирована, ее нельзя расформировать, но СБР это сделал. Такие ситуации выбивают из колеи»
1сегодня, 09:09
⚡ Кубок Содружества. Гришина и Каплина победили в одиночной эстафете, Метеля и Резцова – 2-е, Воробей и Шаклеина – 3-и
43сегодня, 08:46
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Хорн выиграли короткие индивидуальные гонки, Пройс и Фрацшер – 2-е
5сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28