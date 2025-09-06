Ханна Оберг досрочно завершила высотный сбор во Франции из-за простуды

Шведская биатлонистка Ханна Оберг досрочно завершила высотный сбор в Фон-Роме (Франция) из-за простуды.

Об этом она сообщила в соцсети.

«К сожалению, сбор во Франции оказался гораздо короче, чем планировалось. Из-за простуды пришлось собирать вещи и ехать домой.

Планы немного сорвались, хотя случались и более неприятные вещи, конечно. Теперь нам нужно выяснить, как лучше подготовиться к сезону без запланированных дней на высоте. К счастью, [тренер сборной Швеции] Йоханнес Лукас с нами уже 10 лет и у него есть планы B, C и D!» – написала биатлонистка.

Оберг 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.