Тарьей Бо представил именной вязаный свитер

Норвежский биатлонист Тарьей Бо представил именной «Тарьей-свитер» в сотрудничестве с компанией-производителем пряжи.

Видео и фото он опубликовал на странице в соцсети.

«Стремились создать классный и удобный вязаный свитер. Получилось?» – спросил у подписчиков Тарьей.

Норвежцу 37 лет, он трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира. По окончании прошлого сезона завершил спортивную карьеру.

Скриншот: видео на странице Тарьея Бо в соцсети.