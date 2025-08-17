Тарьей Бо представил именной вязаный свитер
Норвежский биатлонист Тарьей Бо представил именной «Тарьей-свитер» в сотрудничестве с компанией-производителем пряжи.
Видео и фото он опубликовал на странице в соцсети.
«Стремились создать классный и удобный вязаный свитер. Получилось?» – спросил у подписчиков Тарьей.
Норвежцу 37 лет, он трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира. По окончании прошлого сезона завершил спортивную карьеру.
