  • Тихонов об уехавших спортсменах: «Если готовы снова выступать за Россию – пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями»
22

Тихонов об уехавших спортсменах: «Если готовы снова выступать за Россию – пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями»

Александр Тихонов считает, что уехавшим из РФ спортсменам можно дать второй шанс.

Во многих видах спорта, включая олимпийские, россияне либо допускаются до соревнований в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.

«У спортсмена есть одна мечта – быть первым. Они были этого лишены. Поэтому тем, кто захочет вернуться в Россию, я бы дал второй шанс. Они ведь уезжали не потому, что ненавидели страну, – они хотели стать чемпионами мира и Европы.

Они же не проклинали свою родину? Если готовы снова выступать за Россию – пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо [возвращаться]», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Тихонов
отстранение и возвращение России
