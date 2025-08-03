Тихонов об уехавших спортсменах: «Если готовы снова выступать за Россию – пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями»

Александр Тихонов считает, что уехавшим из РФ спортсменам можно дать второй шанс.

Во многих видах спорта, включая олимпийские, россияне либо допускаются до соревнований в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.

«У спортсмена есть одна мечта – быть первым. Они были этого лишены. Поэтому тем, кто захочет вернуться в Россию, я бы дал второй шанс. Они ведь уезжали не потому, что ненавидели страну, – они хотели стать чемпионами мира и Европы.

Они же не проклинали свою родину? Если готовы снова выступать за Россию – пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо [возвращаться]», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .