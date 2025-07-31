Виктория Метеля: «Пришло понимание, что нужно взрослеть в подходе к работе, а не бездумно выходить на тренировку, чтобы просто ее сделать»

Виктория Метеля заявила, что стала осознаннее подходить к тренировкам.

22-летняя спортсменка завершила прошлый сезон на седьмом месте в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

– Прошлый сезон стал для тебя первым на взрослом уровне, и у тебя уже была победа, были подиумы. Это удается далеко не всем. Почему, как ты считаешь, у тебя получилось?

– В первую очередь благодаря трудолюбию. Я очень требовательный спортсмен, стараюсь выполнять все, а иногда даже больше. В некоторых моментах это, конечно, минус. Я стараюсь относиться к тренировкам ответственно, подходить ко всему процессу с головой.

Уверена, что я не одна такая, и именно в этом ключ к успеху многих спортсменов, не только биатлонистов. Главное – грамотный подход к тренировочному процессу.

– Большинство профессиональных спортсменов так относятся к тренировкам, но все‑таки побеждают не все.

– Возможно. Но я не могу говорить за всех. Скажу за себя: я стараюсь понимать, что мы делаем на тренировках и зачем. Почему именно эта работа нужна сегодня. Спрашиваю у тренеров, у более старших и опытных ребят. Прислушиваюсь к организму.

Вот, например, сейчас есть определенная проблема – я вовремя остановилась, понимаю, что нужно немного отдохнуть, сделать шаг назад, чтобы не усугубить ситуацию. Потом вернусь к тренировкам уже в нормальном состоянии. Важно понимать, когда ты перебарщиваешь с нагрузкой, и нормально на это реагировать. В этом нет ничего страшного – у каждого организм индивидуален.

Когда начала так осознанно подходить к тренировкам? В прошлом году. А в этом – уже глубже понимаю, зачем и почему мы делаем то или иное. Это идет от тренеров, которые все объясняют, и происходит это благодаря опыту старших спортсменов в команде. Пришло понимание, что нужно взрослеть в подходе к работе, а не бездумно выходить на тренировку, чтобы просто ее сделать, – рассказала Метеля .