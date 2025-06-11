  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лу Жанмонно: «Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья»
0

Лу Жанмонно: «Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья»

Лу Жанмонно считает, что победа в Кубке мира не изменила бы ее жизнь.

Французская биатлонистка упала незадолго до финиша в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира. Она боролась за победу в общем зачете с немкой Франциской Пройс.

«Я встретила детей, которые сказали мне: «А, мы видели тебя по телевизору, когда ты упала». Да, здорово, ха-ха. Но я спокойно это воспринимаю. Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья.

Я не говорю, что не хотела выиграть Глобус – думаю, я заслужила его, я не допускала серьезных ошибок. Я очень горжусь тем, что сделала. Это было великолепно. Заняв второе место в таком контексте, я почувствовала настоящую поддержку публики.

Я переключилась. Это часть моей жизни, мой опыт. Сейчас это даже стало шуткой: как только кто-то упоминает о том повороте, я шучу, и мне смешно. Это просто спорт», – сказала Жанмонно.

Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: L’Équipe
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
logoЛу Жанмонно
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно о Пройс: «Франциска – прекрасный человек. Она добрая, талантливая, и в ее действиях не было ни тени неспортивного поведения»
127 апреля, 13:40
Лу Жанмонно: «За последние две недели не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не говорил со мной о моем падении в Осло»
4 апреля, 20:43
Франциска Пройс: «Мне понадобится перерыв чуть дольше, чем обычно. Еду в отпуск в Таиланд – хорошо, что там никто ничего не знает о биатлоне»
825 марта, 17:15
Главные новости
Тихонов об «Олимпиаде на стероидах»: «Пусть американцы травятся на здоровье и соревнуются между собой – с теми, кому это разрешено»
1вчера, 16:01
Васильев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это будет уже не спорт, а гонка на выживание. Спорт превратится в зрелище монстров, а не людей»
3вчера, 13:41
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
13вчера, 06:00
Цветков о нейтральном статусе: «Все знают, что ты представляешь команду России. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая»
19 июня, 18:22
Губерниев о том, что его программа взяла ТЭФИ: «Тем, кто освещает футбол на нашем канале, надо много поработать, чтобы дотянуться до нашего звездного уровня»
349 июня, 16:36
«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу». Он обошел «Все на Матч!» и «Суперниндзя»
39 июня, 16:32
Васильев о желании Бажина стать депутатом: «Полная ерунда. Не зная жизни, не имея опыта и навыков, спортсмены сразу хотят быть начальниками»
29 июня, 14:25
Губерниев о Бажине: «Когда спортсмены хотят стать именно депутатами, есть какая-то фига в кармане у них, мне кажется»
49 июня, 10:57
Бажин о сезоне: «Вся команда добавила в скорострельности. Наша группа выделялась»
49 июня, 08:28
Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»
239 июня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32