Лу Жанмонно: «Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья»

Лу Жанмонно считает, что победа в Кубке мира не изменила бы ее жизнь.

Французская биатлонистка упала незадолго до финиша в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира. Она боролась за победу в общем зачете с немкой Франциской Пройс.

«Я встретила детей, которые сказали мне: «А, мы видели тебя по телевизору, когда ты упала». Да, здорово, ха-ха. Но я спокойно это воспринимаю. Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья.

Я не говорю, что не хотела выиграть Глобус – думаю, я заслужила его, я не допускала серьезных ошибок. Я очень горжусь тем, что сделала. Это было великолепно. Заняв второе место в таком контексте, я почувствовала настоящую поддержку публики.

Я переключилась. Это часть моей жизни, мой опыт. Сейчас это даже стало шуткой: как только кто-то упоминает о том повороте, я шучу, и мне смешно. Это просто спорт», – сказала Жанмонно.

Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!