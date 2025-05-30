Кристиансен травмировал руку после падения на велосипеде: «Я проверял, как новые покрышки держат сцепление на повороте. Можно сказать, я это выяснил»
Норвежский биатлонист Кристиансен травмировал руку после падения на велосипеде.
«Я поставил совсем новые покрышки на горный велосипед и собирался проверить, насколько хорошо они держат сцепление на повороте. Можно сказать, я это выяснил.
Я сильно поранил локоть, ударился бедром, но уже на следующий день – снова в седле», – рассказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шостад Кристиансен.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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