Кристиансен травмировал руку после падения на велосипеде: «Я проверял, как новые покрышки держат сцепление на повороте. Можно сказать, я это выяснил»

Норвежский биатлонист Кристиансен травмировал руку после падения на велосипеде.

«Я поставил совсем новые покрышки на горный велосипед и собирался проверить, насколько хорошо они держат сцепление на повороте. Можно сказать, я это выяснил.

Я сильно поранил локоть, ударился бедром, но уже на следующий день – снова в седле», – рассказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шостад Кристиансен .