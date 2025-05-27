Симон Эдер намерен завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Антхольц мотивирует меня, но после него все точно закончится»
Австрийский биатлонист Симон Эдер намерен завершить карьеру после Олимпиады-2026.
Эдеру 42 года, он двукратный олимпийский призер и пятикратный призер чемпионатов мира. Зимние Игры пройдут в Италии и станут для спортсмена уже пятыми.
«Я хочу сделать еще одну попытку. Антхольц мотивирует меня, но после него все точно закончится.
Это было бы абсолютной мечтой и идеальным завершением карьеры.
Мой отец Альфред побеждал там [в Антхольце] на Кубке мира и брал медаль чемпионата мира – так что здесь есть крепкая семейная связь», – рассказал Эдер в интервью Kronenzeitung Salzburg.
Австриец дебютировал на Кубке мира в 2003 году и с тех пор провел там 534 гонки. В минувшем сезоне он занял 36-е место в общем зачете.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Олимпийского комитета Австрии
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