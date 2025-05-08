Дмитрий Васильев: «Настанет время, когда ненавистники России скажут, что их обманули. Все будут с удовольствием приезжать в Россию, есть икру ложками»

Васильев считает, что иностранцы скоро будут приезжать в Россию на соревнования.

Ранее Украина выступила против решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к выступлениям в командных видах.

«Во-первых, у других людей из других стран есть собственное мнение. Видимо, они умеют анализировать и делать выводы, которые просто не нравятся некоторым украинцам. Сами украинцы, наверное, стали осознавать, что не все так однозначно.

Выражение «время лечит» здесь очень актуально. Через некоторое время вообще риторика поменяется. Настанет время, когда ненавистники России будут говорить, что их обманули, а Россия – это вообще одна из лучших стран в мире, и они всегда нас любили. Это обязательно случится, но не прямо сейчас, хотя уже степень агрессии не такая, какой была год назад.

А еще через год будет еще меньше, поэтому все вернется на круги своя. Все будут опять дружить, с удовольствием приезжать в Россию, соревноваться, есть икру ложками, пользоваться русским радушием и гостеприимством. Все это будет, но немного позже», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.