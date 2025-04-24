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«Здание ветшает, нет пешеходной дороги и освещения, отсутствует нормальный туалет». Биатлонистка Метеля о базе в родном городе Гагарине

Биатлонистка Метеля пожаловалась на состояние лыжной базы в своем родном городе.

Виктория Метеля – уроженка Гагарина (Смоленская область).

«Приехала в Гагарин. Зашла на лыжную базу. С тех пор, как я там занималась, мало что изменилось. Наоборот, здание ветшает, условия мало удобоваримые для тренировок. И пока у меня есть возможность указать на эти проблемы, я попробую расписать реальность, которая существует.

Некоторые моменты настолько абсурдны, что не укладываются в голове у обычного человека, для этого не надо быть спортсменом и не нужно понимать специфику спорта. Например, такая проблема, как абсолютно полное отсутствие пешеходной дороги и освещения до тренировочного объекта (при том, что лыжная база, как я понимаю, является государственным учреждением).

Дети вынуждены ходить круглый год по обочине дороги, по которой носятся со скоростью 60-80 км/ч лесовозы, грузовики. Стоит ли говорить о возможных ЧП, которые могут унести жизнь или покалечить ребенка? Это минимальные требования (построить тротуар и сделать освещение), которые необходимы в первую очередь для безопасности ребят. Это первая задача, которую можно реализовать в краткосрочной перспективе.

К сожалению, это не все проблемы, на которых хотелось бы заострить внимание. На лыжной базе (если можно ее так назвать) отсутствует нормальный туалет, который, как правило, должен быть в любом социальном учреждении. И я напоминаю, мы здесь говорим про детей!

В последнее время в СМИ очень активно обсуждается тема, что все больше россиян имеют доступ к центральному водоснабжению, канализации и центральному отоплению, и для 21 века мне кажется это диким, что дети вынуждены даже в зимнее время года ходить по своей нужде на улицу в мороз.

А это спортсмены, которые чаще обычного пьют на тренировках, соответственно, чаще ходят в туалет. Да и вообще, это не укладывается в голове! Условия для детей должны соответствовать всем современным требованиям.

Вопрос стоит о материальном обеспечении базы как техникой, так и персоналом. Необходимо привлечь туда дополнительное финансирование. Я хочу, чтобы и мой пример послужил толчком для развития спорта, может, не конкретно именно этого вида спорта, а в целом спорта в нашем небольшом городе.

Со стороны властей хотелось бы увидеть заинтересованность в реализации этого проекта и в целом в развитии спорта в нашем регионе. Мне не нужна собственная выгода, финансовая помощь от региона, это я все заработаю сама. Я хочу это сделать для детей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин лично поздравил меня с победой в Кубке сильнейших и пообещал в своем посте развивать спорт не только в Смоленске, но и в регионах.

«Это перспективное направление в спорте, будем его развивать. В ближайшее время проработаем вопросы улучшения инфраструктуры лыжного спорта и биатлона вокруг областного центра. Нужно создавать условия как для любителей лыжного спорта, так и для подготовки будущих чемпионов», – сказал Анохин.

Так давайте, Василий Николаевич, сделаем детям в первую очередь безопасные условия для тренировок!

Еще совсем недавно (4-5 лет назад) уроженцы Смоленской области показывали высокие результаты в том числе на мировом уровне, но все они были вынуждены поменять регион из-за отсутствия должного внимания, условий для тренировок и поддержки.

История побед в Смоленской области есть, и это при всем том, что условий не было. Скажу про свое детство: я выросла вопреки и назло абсолютно всем условиям, и хочу, чтобы у детей, которые сейчас занимаются, условия были как можно лучше», – написала биатлонистка в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Виктории Метеля
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Виктория Метеля
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