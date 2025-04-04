Финал Кубка Содружества. Спринт. Миронова стартует 6-й, Дербушева – 9-й, Сливко – 12-й, Казакевич – 18-й, Наталия Шевченко – 19-й, Смольская – 21-й, Сола – 22-й, Каплина – 24-й
4 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет женский спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
5-й этап (финал)
Мурманск
Женщины, спринт
Начало – 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Дарья Кудаева (Беларусь)
3. Инна Терещенко
4. Кира Дюжева
10. Ирина Шаклеина (Беларусь)
11. Юлия Шеллер
12. Виктория Сливко
15. Анастасия Гришина
16. Виктория Метеля
17. Анжелика Сафонова
18. Ирина Казакевич
19. Наталия Шевченко
20. Ксения Воробей (Беларусь)
21. Динара Смольская (Беларусь)
22. Анна Сола (Беларусь)
23. Анастасия Халили
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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