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  • Финал Кубка Содружества. Спринт. Миронова стартует 6-й, Дербушева – 9-й, Сливко – 12-й, Казакевич – 18-й, Наталия Шевченко – 19-й, Смольская – 21-й, Сола – 22-й, Каплина – 24-й
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Финал Кубка Содружества. Спринт. Миронова стартует 6-й, Дербушева – 9-й, Сливко – 12-й, Казакевич – 18-й, Наталия Шевченко – 19-й, Смольская – 21-й, Сола – 22-й, Каплина – 24-й

4 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

5-й этап (финал)

Мурманск

Женщины, спринт

Начало – 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Анна Грухвина

2. Дарья Кудаева (Беларусь)

3. Инна Терещенко

4. Кира Дюжева

5. Екатерина Мошкова

6. Светлана Миронова

7. Любовь Калинина

8. Анастасия Егорова

9. Тамара Дербушева

10. Ирина Шаклеина (Беларусь)

11. Юлия Шеллер

12. Виктория Сливко

13. Анастасия Шевченко 

14. Елизавета Фролова

15. Анастасия Гришина

16. Виктория Метеля

17. Анжелика Сафонова

18. Ирина Казакевич

19. Наталия Шевченко

20. Ксения Воробей (Беларусь)

21. Динара Смольская (Беларусь)

22. Анна Сола (Беларусь)

23. Анастасия Халили

24. Елизавета Каплина

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕкатерина Мошкова
logoАнна Грухвина
Кира Дюжева
Дарья Кудаева
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнастасия Егорова
Любовь Калинина
logoВиктория Сливко
logoАнастасия Шевченко
Елизавета Фролова
logoИрина Казакевич
Виктория Метеля
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoАнна Сола
Елизавета Каплина
Анастасия Гришина
Инна Терещенко
Юлия Шеллер
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