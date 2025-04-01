Александр Логинов: «Думаю, все спортсмены на ЧМ хотят возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет»

Логинов считает, что на международных соревнованиях ждут возвращения россиян.

«Мы в этом сезоне в России бегали больше, чем на международных стартах. Конечно, слежу за международными стартами. Меня на чемпионате мира удивили многие молодые ребята и ветераны, что боролись за медали. Но в основном было закономерно.

Думаю, все спортсмены на чемпионате мира хотят большей конкуренции и возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет». Что касается Олимпийских игр, то пока никаких мыслей у меня нет», – сказал чемпион мира 2020 года Александр Логинов.

Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?