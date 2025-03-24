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Журналист Круглов о своей пропаже в Тюмени: «Я выпивал несколько дней. Причины? Похмельный синдром, нахождение попутчика, пауза перед соревнованиями, тоска»

Журналист Александр Круглов объяснил свою пропажу на чемпионате России в Тюмени.

Круглов приезжал в город освещать соревнования по биатлону, но перестал выходить на связь 12 марта. Его поисками занялись волонтеры «ЛизаАлерт».

18 марта журналист был найден живым в одной из тюменских гостиниц. Он заявил, что находился в длительном запое.

– Где ты сейчас? 

– В Тюмени, в больнице. Лечусь от панкреатита. Удалось купировать острую часть, поэтому чувствую себя хорошо. Но до воскресенья – здесь (разговор был в субботу, 22 марта – Спортс”). Мне делают капельницы, дают медикаменты. После выписки пропишут лечение и диету, которая будет исключать алкоголь.

– Все дело – в нем?

– Не буду отрицать – я выпивал. И делал это несколько дней. Но рассчитывал прийти в норму к началу соревнований в Тюмени.

– Что пошло не так?

– Меня прихватил острый панкреатит. Не знаю, представляешь ли ты, что это такое.

– Расскажи.

– Это опоясывающая желудок боль, которая не давала даже подняться. Я в буквальном смысле лежал и не мог пошевелиться.

– Почему никому не позвонил?

– Телефон разрядился, валялся в рюкзаке, мне физически было сложно найти его и зарядку. Надо было, конечно, позвонить на ресепшен со стационарного, но в моменте я не догадался. Добраться мог только до туалета.

– И так несколько дней?

– Да.

– То есть на тот момент ты уже не был в состоянии опьянения?

– Ну, в последние дни я уже не пил. Не мог.

– Мы с тобой виделись в январе в Рязани. Ты говорил, что совсем бросил пить, взялся за ЗОЖ, делал по 10 тысяч шагов каждый день.

– Все так, я бросал. Но сорвался. Хорошо отработал турнир в Раубичах, потом в Златоусте встретил старого товарища, мы отметили. И с этого все началось. После пил несколько дней.

– Как получилось, что в Тюмени ты заселялся в одну гостиницу, а нашли тебя в другой?

– В одной закончился срок брони, перебрался в другую. И там продолжил употреблять.

– Один? 

– Да нет, познакомились с соседом из другого номера. Он составил компанию.

– Подожди, ты встретил случайного человека и вы просто начали пить с ним?

– Ну да. Нет смысла скрывать, что я люблю выпить крепко.

– В телеграм-каналах писали, что после обнаружения ты рассказывал: я выпивал по литру водки в день на протяжении недели.

– Водка была, но все-таки не по литру. 

– Есть ли причина, по которой ты продолжил выпивать в Тюмени?

– Похмельный синдром, нахождение попутчика, пауза перед соревнованиями, ну и какая-то тоска.

– Тоска?

– Ну, скучно было.

– Один из наших общих знакомых сказал мне, что ты на грани развода с женой. Это правда?

– К сожалению, да. И это, наверное, не последняя причина срыва.

– Не хочу копаться в личном глубоко, но один вопрос не могу не задать: развод связан с твоей тягой к выпивке?

– Скажу так: мы долго жили вместе, но теперь, наверное, наши пути должны разойтись. В силу того, что она полюбила другого человека. У меня сейчас тоже другие интересы, – рассказал Круглов в интервью Спортсу’’.

«Не повторяйте моих ошибок». Разговор с Александром Кругловым – журналистом, которого искали 5 дней

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Александр Круглов
чемпионат России
происшествия
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