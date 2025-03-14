  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Сингл-микст. Аспенес и Рандбю побегут за Норвегию, Фрацшер и Вайдель – за Германию, Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна – за Францию
0

Кубок IBU. Сингл-микст. Аспенес и Рандбю побегут за Норвегию, Фрацшер и Вайдель – за Германию, Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна – за Францию

Аспенес и Рандбю, Фрацшер и Вайдель пробегут сингл-микст на этапе Кубка IBU.

Гонка пройдет 15 марта в Отепя.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

8-й этап

Отепя, Эстония

Сингл-микст

Начало – 14:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Сверре Дален Аспенес – Гру Рандбю (Норвегия)

2. Тео Гиро-Пуайо – Жилонн Гигонна (Франция)

3. Давид Цингерле – Сара Скаттоло (Италия)

4. Антон Иварссон – Эмма Нильссон (Швеция)

5. Оливер Линбахер – Кристина Оберталер (Австрия)

6. Лукас Фрацшер – Анна Вайдель (Германия)

7. Руслан Ткаленко – Валерия Дмитренко (Украина)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
сингл-микст
logoКубок IBU
logoсборная Швеции
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
Антон Иварссон
logoсборная Норвегии жен
logoГру Рандбю
Сара Скаттоло
logoЖилонн Гигонна
Эмма Нильссон
Давид Цингерле
logoсборная Италии жен
logoсборная Италии по биатлону
Тео Гиро-Пуайо
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Австрии
logoАнна Вайдель
logoсборная Австрии жен
Оливер Линбахер
Кристина Оберталер
logoсборная Германии
Лукас Фрацшер
logoсборная Германии жен
Валерия Дмитренко
logoсборная Украины жен
logoРуслан Ткаленко
logoсборная Украины
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Масс-старт. Пройс, Жанмонно, Симон, сестры Оберг, Тандревольд, Брезаз-Буше, Вирер выступят в гонке
48 минут назад
Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Тарьей Бо, Фийон-Майе, Перро, Фак пробегут гонку
сегодня, 17:22
Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
7сегодня, 17:00
Первенство России среди юниоров. Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты, Кульгускин и Айгильдина – 2-е
сегодня, 16:31
Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»
1сегодня, 15:19
Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
5сегодня, 14:18
Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
34сегодня, 13:58
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Бене – 2-я, Боте – 3-я
сегодня, 13:15
CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
28сегодня, 12:14
Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Смешанная эстафета. Арнеклейв и Баккен выступят за Норвегию, Реес и Кайзер – за Германию, Боте и Леве – за Францию, Пасслер и Романин – за Италию
сегодня, 16:54
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:00
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
вчера, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15