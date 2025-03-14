Кубок IBU. Сингл-микст. Аспенес и Рандбю побегут за Норвегию, Фрацшер и Вайдель – за Германию, Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна – за Францию
Аспенес и Рандбю, Фрацшер и Вайдель пробегут сингл-микст на этапе Кубка IBU.
Гонка пройдет 15 марта в Отепя.
8-й этап
Отепя, Эстония
Сингл-микст
Начало – 14:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Сверре Дален Аспенес – Гру Рандбю (Норвегия)
2. Тео Гиро-Пуайо – Жилонн Гигонна (Франция)
3. Давид Цингерле – Сара Скаттоло (Италия)
4. Антон Иварссон – Эмма Нильссон (Швеция)
5. Оливер Линбахер – Кристина Оберталер (Австрия)
6. Лукас Фрацшер – Анна Вайдель (Германия)
7. Руслан Ткаленко – Валерия Дмитренко (Украина)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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