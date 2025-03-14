Кубок IBU. Смешанная эстафета. Арнеклейв и Баккен выступят за Норвегию, Реес и Кайзер – за Германию, Боте и Леве – за Францию, Пасслер и Романин – за Италию
15 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет смешанная эстафета.
8-й этап
Отепя, Эстония
Смешанная эстафета
Начало – 11:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Сиверт Гутторм Баккен, Йохан-Олав Ботн, Каролине Эрдал, Юни Арнеклейв)
2. Франция (Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Селия Энафф, Пола Боте)
3. Италия (Никола Романин, Кристоф Пирхер, Фабиана Карпелла, Ребекка Пасслер)
4. Швеция (Мартин Хойбю, Оскар Ольссон, Энни Линд, Анна Хедстрем)
5. Австрия (Магнус Оберхаузер, Фабиан Мюллауэр, Дуня Здоуц, Лара Вагнер)
6. Германия (Роман Реес, Симон Кайзер, Стефани Шерер, Лиза Мария Шпарк)
7. Украина (Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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