  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Смешанная эстафета. Арнеклейв и Баккен выступят за Норвегию, Реес и Кайзер – за Германию, Боте и Леве – за Францию, Пасслер и Романин – за Италию
0

Кубок IBU. Смешанная эстафета. Арнеклейв и Баккен выступят за Норвегию, Реес и Кайзер – за Германию, Боте и Леве – за Францию, Пасслер и Романин – за Италию

15 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет смешанная эстафета.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

8-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

Начало – 11:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Сиверт Гутторм Баккен, Йохан-Олав Ботн, Каролине Эрдал, Юни Арнеклейв)

2. Франция (Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Селия Энафф, Пола Боте)

3. Италия (Никола Романин, Кристоф Пирхер, Фабиана Карпелла, Ребекка Пасслер)

4. Швеция (Мартин Хойбю, Оскар Ольссон, Энни Линд, Анна Хедстрем)

5. Австрия (Магнус Оберхаузер, Фабиан Мюллауэр, Дуня Здоуц, Лара Вагнер)

6. Германия (Роман Реес, Симон Кайзер, Стефани Шерер, Лиза Мария Шпарк)

7. Украина (Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
смешанная эстафета
logoКубок IBU
logoЮни Арнеклейв
Дамьен Леве
logoсборная Италии жен
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Германии жен
logoсборная Швеции жен
Кристоф Пирхер
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии
Никола Романин
Йохан-Олав Ботн
logoРебекка Пасслер
Фабиана Карпелла
logoсборная Австрии
logoКаролине Эрдал
logoсборная Швеции
Гаэтан Патюрель
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Норвегии
Селия Энафф
logoсборная Франции
logoПола Боте
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Украины жен
Фабиан Мюллауэр
Анна Хедстрем
logoДуня Здоуц
Лиза Мария Шпарк
logoАнна Кривонос
logoБогдан Цымбал
logoРоман Реес
Оскар Ольссон
Стефани Шерер
Лара Вагнер
logoсборная Украины
Энни Линд
logoАнастасия Меркушина
Магнус Оберхаузер
logoСимон Кайзер
Богдан Борковский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Первенство России среди юниоров. Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты, Кульгускин и Айгильдина – 2-е
41 минуту назад
Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»
1сегодня, 15:19
Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
5сегодня, 14:18
Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
25сегодня, 13:58
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Бене – 2-я, Боте – 3-я
сегодня, 13:15
Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
6сегодня, 13:10
CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
27сегодня, 12:14
Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
сегодня, 09:58
Кубок IBU. Ботн выиграл спринт, Аспенес – 2-й, Реес – 3-й
5сегодня, 09:57
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
4сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сингл-микст. Аспенес и Рандбю побегут за Норвегию, Фрацшер и Вайдель – за Германию, Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна – за Францию
9 минут назад
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:00
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
вчера, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15