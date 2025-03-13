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Серохвостов о 9 промахах в суперспринте: «Я все сделал идеально, но черти сглазили»

Биатлонист Даниил Серохвостов объяснил девять промахов в гонке «сглазом».

Серохвостов занял 23-е место в суперспринте на чемпионате России в Тюмени. Он промахнулся девять раз на четырех огневых рубежах.

«Сглазили, как обычно. Но сегодня прям очень сильный сглаз был – ну, я так считаю. Я все сделал хорошо, идеально, но все-таки черти сглазили», – сказал биатлонист в видео для телеграм-канала «Комитет спортсменов».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Комитет спортсменов»
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