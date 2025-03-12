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Чемпионат России. Пролог. Резцова, Миронова, Нигматуллина, Иванов, Емерхонов выступят в дуэльной стрельбе

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025

Тюмень

Пролог, дуэльная стрельба

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляциясообщество СБР VK.

1/4 финала

Женщины

Любовь Калинина – Юлия Шеллер

Светлана Миронова – Кристина Резцова

Ульяна Нигматуллина – Анастасия Егорова

Кристина Павлушина – Анна Григорьева

Мужчины

Андрей Вьюхин – Евгений Емерхонов

Дмитрий Иванов – Алексей Вагин

Даниил Усов – Вадим Истамгулов

Денис Иродов – Михаил Бурундуков

Опубликовала: Анна Лаптева
Анна Григорьева
Любовь Калинина
Кристина Павлушина
Евгений Емерхонов
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