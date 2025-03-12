Чемпионат России. Пролог. Резцова, Миронова, Нигматуллина, Иванов, Емерхонов выступят в дуэльной стрельбе
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025
Тюмень
Пролог, дуэльная стрельба
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сообщество СБР VK.
1/4 финала
Женщины
Любовь Калинина – Юлия Шеллер
Светлана Миронова – Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина – Анастасия Егорова
Кристина Павлушина – Анна Григорьева
Мужчины
Андрей Вьюхин – Евгений Емерхонов
Дмитрий Иванов – Алексей Вагин
Даниил Усов – Вадим Истамгулов
Денис Иродов – Михаил Бурундуков
Опубликовала: Анна Лаптева
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