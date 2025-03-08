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Михаил Шашилов: «Миронова очень сильно переболела, потеряла в весе 4 кг. Сначала был грипп. Только выкарабкалась – случилось кишечное отравление»

Михаил Шашилов рассказал, что Светлана Миронова потеряла в весе из-за болезни.

Сегодня биатлонистка заняла шестое место в пасьюте финала Кубка России в Златоусте.

«Миронова вообще очень сильно переболела, потеряла в весе 4 кг. Сначала был грипп. Света приехала в Рязань, ее поселили к Наташе и Насте (Шевченко), которые уже были простужены. Ну и она сразу свалилась – пришлось отправить ее домой. Только выкарабкалась, десять дней покатались, думали, в Сочи поедем готовиться, но случилось кишечное отравление, скорую вызывали. То есть все было довольно-таки плачевно.

В отношении Казакевич могу сказать, что Ира потихоньку выкарабкивается, нормально работает, начинает возвращаться к той стрельбе, что была раньше. Раньше ведь работала на ноль и после юниоров работала на ноль. И вопросов, связанных со стрельбой, вообще не было. Потом какой-то период был – заблудилась. Сейчас поправляем технику – время есть. И мотивация есть», – сказал тренер женской сборной России Шашилов.

Также тренер оценил выступление своих подопечных в нынешнем сезоне.

«Тяжело сезон идет. Когда выступали на Кубке Содружества в Раубичах, было видно, что все очень мотивированны, тем более что в те же сроки проходил чемпионат мира, ну и нам, вроде бы, нельзя было ударить в грязь лицом. Я предполагал, что после этого турнира будет спад, старался все просчитывать, чтобы не перегрузить девочек: по одной тренировке у нас было.

В Златоуст приехали, в баню сходили – все вроде было хорошо. А наутро у Натальи и Анастасии Шевченко температура под 39. Ирина Казакевич более-менее держится, как и Светлана Миронова. Но Света в этом сезоне полтора месяца из-за болезни пропустила. Так что чем здесь быть довольным? Где-то недосмотрел, значит», – заявил Шашилов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoСветлана Миронова
logoМихаил Шашилов
logoИрина Казакевич
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКубок Содружества
logoАнастасия Шевченко
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