Эмильен Жаклен: «Главное – не думать о победе или подиуме. Сегодня я просто сосредоточился на том, чтобы провести лучшую гонку, на которую способен»

Эмильен Жаклен рассказал, что старался не думать о победе во время спринта.

Французский биатлонист победил на этапе Кубка мира в Нове-Место, пройдя два рубежа без промахов.

«Самое главное – не думать о победе или подиуме. Сегодня я просто сосредоточился на том, чтобы провести лучшую гонку, на которую способен.

Вчера я немного приболел, это было слышно по голосу. Так что я понимал, что сегодня не в лучшей форме, но все равно могу стрелять чисто и показывать хороший темп на протяжении всей гонки. Несмотря ни на что, я могу провести хороший старт. Счастлив, что у меня получилось!» – сказал пятикратный чемпион мира Жаклен.

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