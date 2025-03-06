Эмильен Жаклен: «Главное – не думать о победе или подиуме. Сегодня я просто сосредоточился на том, чтобы провести лучшую гонку, на которую способен»
Эмильен Жаклен рассказал, что старался не думать о победе во время спринта.
Французский биатлонист победил на этапе Кубка мира в Нове-Место, пройдя два рубежа без промахов.
«Самое главное – не думать о победе или подиуме. Сегодня я просто сосредоточился на том, чтобы провести лучшую гонку, на которую способен.
Вчера я немного приболел, это было слышно по голосу. Так что я понимал, что сегодня не в лучшей форме, но все равно могу стрелять чисто и показывать хороший темп на протяжении всей гонки. Несмотря ни на что, я могу провести хороший старт. Счастлив, что у меня получилось!» – сказал пятикратный чемпион мира Жаклен.
«В тени Фуркада мне было проще». Лучший биатлонист мира без норвежцев – как он мыслит
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости