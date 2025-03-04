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Серохвостов о целях на следующий год: «Семьей обзавестись. В плане спорта – наверное, с биатлоном закончить, ха-ха»

Биатлонист Даниил Серохвостов назвал цели на следующий год.

– Какие цели на будущий сезон?

– Семьей обзавестись. А в плане спорта? Наверное, с биатлоном закончить, ха-ха. Ладно, это шутки все.

Не знаю... Цель на этот сезон, наверное, попробовать забрать Кубок СБР, попасть в топ-3 Кубка Содружества и выиграть смешанную эстафету на чемпионате России», – сказал Серохвостов в подкасте «3X Биатлон».

Серохвостову 25 лет, он победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoКубок Содружества
чемпионат России
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