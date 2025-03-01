Дмитрий Губерниев: «Мы привыкли, что у нас в биатлоне работают молчуны. Обычно молчание приводит к тому, что приходят другие люди и начинают говорить»
Дмитрий Губерниев заявил, что в российском биатлоне работают «молчуны».
На прошлой неделе в Раубичах завершился Кубок сильнейших с участием российских и белорусских биатлонистов.
«У мужчин сборная дружно промазала мимо главного старта. У женщин ситуация немножко другая, получше. У мужчин именно представители национальной команды к главному старту оказались не готовы. То есть мы прошли мимо пика формы. Но это не первый раз в биатлоне.
Сейчас тренеры молчат, Юрий Михайлович Каминский молчит, в СБР (Союз биатлонистов России – Спортс’’) молчат. Поэтому мы привыкли к тому, что у нас в биатлоне работают молчуны. Посмотрим, к чему приведет это молчание. Обычно это молчание приводит к тому, что приходят другие люди и начинают говорить», – отметил спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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