Дербушева о серебре масс-старта: «Наконец-то не треплю Шашилову нервы»
Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о серебряной медали на Кубке сильнейших в Раубичах.
Сегодня Дербушева финишровала второй в масс-старте. Победила Виктория Метеля, третьей стала белоруска Ирина Шаклеина.
– Ты сегодня единственная с нулем. В чем секрет?
– Не знаю, уже хотелось наконец-то, наверное, попасть. Потому что обычно на последнем рубеже ошибалась.
– На четвертый круг ты уходила второй, но потом оказалась где-то четвертой-пятой. И было ощущение, что ты немножко подвисаешь на этом темпе, тебе тяжело.
– Темп гонки возрастал с каждым кругом. Но я старалась все равно держаться в группе лидеров, хотя да, все работали на пределе. Удавалось более-менее держаться рядом.
– Серебро – это успех?
– Думаю, да.
– Что с Шашилова? Бутылка шампанского?
– Наверное, что-то с меня, потому что я наконец-то не треплю ему нервы.
– Оправдала веру тренера?
– Будем надеяться.
– Это конец кризиса хода и результатов?
– Нужно посмотреть, подумать, поработаем еще, – сказала Дербушева.
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