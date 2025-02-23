Дербушева о серебре масс-старта: «Наконец-то не треплю Шашилову нервы»

Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о серебряной медали на Кубке сильнейших в Раубичах.

Сегодня Дербушева финишровала второй в масс-старте. Победила Виктория Метеля, третьей стала белоруска Ирина Шаклеина.

– Ты сегодня единственная с нулем. В чем секрет?

– Не знаю, уже хотелось наконец-то, наверное, попасть. Потому что обычно на последнем рубеже ошибалась.

– На четвертый круг ты уходила второй, но потом оказалась где-то четвертой-пятой. И было ощущение, что ты немножко подвисаешь на этом темпе, тебе тяжело.

– Темп гонки возрастал с каждым кругом. Но я старалась все равно держаться в группе лидеров, хотя да, все работали на пределе. Удавалось более-менее держаться рядом.

– Серебро – это успех?

– Думаю, да.

– Что с Шашилова? Бутылка шампанского?

– Наверное, что-то с меня, потому что я наконец-то не треплю ему нервы.

– Оправдала веру тренера?

– Будем надеяться.

– Это конец кризиса хода и результатов?

– Нужно посмотреть, подумать, поработаем еще, – сказала Дербушева.