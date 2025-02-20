Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»

Шашилов посоветовал биатлонистке Казакевич «пропустить ноль через себя».

Ранее Ирина Казакевич выиграла индивидуальную гонку на Кубке сильнейших в Раубичах, допустив один промах.

– Ирина сказала, что она давно ничего не выигрывала и сейчас главное – пережить эмоции. Получится?

– В ее спортивной карьере бывало всякое. Но на самом деле для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Хороший спортсмен от неудач подпитывается. Хотя и от успехов тоже.

– На первой лежке у нее был габарит, и, по словам спортсменки, она после этого начала осторожничать, затягивать, выцеливать. Заметили это?

– Мы в тренировках отрабатывали этот момент – заходить на прицеливание со второго раза. Если первый раз сомневаешься, заведи второй раз, ничего страшного нет в том, чтобы потерять 5-6 секунд, цена промаха выше. Вторую лежку она, конечно, завалила – была коронная ошибка наверх. Но зато стойку, даже с тем тремором, а ее трясло, и это было заметно, выдержала. Это дорого стоит, дай бог, появится какая-то уверенность.

– По стрелковым тренировкам в последние недели было заметно какое-то улучшение в стойке или то, что сейчас произошло, – это сюрприз?

– Нет-нет, было. У нее наметилась тенденция – две тренировки отлично, одна провальная, затем снова две отлично и снова – провальная. Но на гонке нужно было справляться. И Ирина молодец, что тут скажешь. Боец, дай бог, чтобы сейчас поняла – она, как и каждый спортсмен, свой ноль должна через себя пропустить. Она же после юниоров стреляла четыре ноля в гонках и выигрывала.

То есть это все у нее есть, есть бронза на юниорском мире, когда мы на первом рубеже сделали поправку, и следующие три она отстреляла без промахов. Все это у нее есть, просто нужно к этому вернуться и приступить к работе, – сказал тренер женской сборной России Михаил Шашилов .