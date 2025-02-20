Каминский о Серохвостове: «Любое заболевание – это, наверное, недостаточно профессиональное отношение к работе либо спортсмена, либо еще и тренера»

Каминский ответил на вопрос о непрофессиональном отношении Серохвостова к работе.

Биатлонист Даниил Серохвостов на данный момент находится в Раубичах, где проходит Кубок сильнейших. Однако он пока не выступал в гонках из-за болезни.

– Как относитесь к тому, что Даниил собирается в Казани на ЧР по лыжам пробежать коньковую разделку?

– Отрицательно. Он это рассматривает как забаву, я – как серьезную оценку его готовности. Думаю, к чистым лыжным гонкам он не готов, для этого надо специально тренироваться.

– Есть проблемы в коммуникации с ним?

– Не скажу, что у нас все хорошо в плане каких-то близких доверительных отношений. Нет, конечно. Думаю, что, если есть цель работать продолжительно, нужно их выстраивать. Но в плане профессиональных отношений проблем нет.

– Перед этим стартом вы поехали на Семинский перевал, а он – в Сочи. Это было его идеей?

– Идея его. Он почему-то посчитал, что в прошлом такая связка давала результат. Мы с аналитиком, Анатолием Волковым, просмотрели все его тренировочные планы за предыдущие годы и не нашли там такого плюса от сборов в Сочи. Но решили дать ему возможность еще раз самому это проверить.

– Не получилось.

– Ну конечно, не получилось, потому что, если человек заболевает, значит, что-то было не так сделано.

– Вы считаете, что его болезнь – отклик организма на перетренированность?

– Если бы я был рядом, то, наверное, мог бы достаточно точно определить, а так это сложно. Но, в моем понимании, в случае простудных заболеваний в первую очередь, конечно, виноват спортсмен. Есть профилактика, о которой он должен позаботиться, зная свои проблемы. Позаботиться, чтобы минимизировать риск. А в случае Даниила я даже не знаю всей ситуации, но некоторые отступления от плана у него были. Мы получаем информацию ежедневно, поэтому заметили небольшую перегрузку, которая могла сказаться.

– Это можно назвать недостаточно профессиональным отношением к работе?

– Можно, конечно. Любое заболевание – это, наверное, недостаточно профессиональное отношение к работе либо спортсмена, либо еще и тренера. Последний своими методическими решениями может спортсмена подтолкнуть к снижению иммунитета и, соответственно, предрасположенности к заболеванию, а дальше уже сам спортсмен, не приняв какие-то меры предосторожности, может оказаться в состоянии заболевания или предзаболевания.

Плюс накладываются все переезды, акклиматизация после гор и так далее. Вроде и в контакте мы с Даниилом были, но какие-то эти моменты упустили, – сказал тренер сборной России Юрий Каминский .