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Истомин об Олимпиаде-2022: «Коронавирус подкосил Латыпова и полностью смазал подготовку. Этого никто не ожидал, Эдуард был одним из лидеров команды»

Тренер Артем Истомин рассказал о коронавирусе у Латыпова перед Олимпиадой-2022.

– Что бы ты сделал иначе в подготовке к Олимпиаде 2022 года?

– Я тогда работал с мужской командой Юрия Михайловича Каминского. Подготовка сложилась, по моему мнению, достаточно успешно, вплоть до соревновательного сезона.

Декабрьский блок показал, что выбранная концепция – две равнозначные группы, которые идут разными путями, себя оправдала. Были успешные выступления как у группы Сергея Башкирова, так и у группы Каминского.

Несколько скомканным оказался именно последний этап подготовки к Олимпиаде, мы не совсем удачно его провели. Это был год пандемии, в январе заболел Эдуард Латыпов, как раз после ключевого сбора в Белмекене. Эдик был в очень хорошей форме, и когда мы спустились с Белмекена в Оберхоф – очень хорошо бежал Даниил Серохвостов, а ведь Латыпов в Белмекене смотрелся сильнее его.

Но коронавирус подкосил его и полностью смазал всю подготовку к Олимпиаде. Естественно, никто этого не ожидал, Латыпов был одним из лидеров команды и в личных видах, и в эстафетах. В этих обстоятельствах пришлось принимать оперативные решения по дальнейшей подготовке. Запланировано было не так, как получилось в итоге, возник форс-мажор.

– Как часто возникали форс-мажоры за последние годы? Появился опыт адаптации к ним?

– Как говорит Михаил Викторович Шашилов: «Главное – маневры». Нужно уметь адаптироваться, менять подход. И это все-таки не то, чем я хорошо владею. Мы можем принимать оперативные решения, но они не всегда получаются правильными.

И тогда, в олимпийскую зиму, пришлось делать это очень быстро, да и затем, в последующие сезоны, также приходилось менять планы перед главными стартами. Где-то это было связано с болезнями, где-то – с особенностями подготовки, и так далее, – сказал Истомин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoкоронавирус
logoсборная России
Артем Истомин
logoОлимпиада-2022
logoЭдуард Латыпов
logoСпорт-Экспресс
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