Шашилов о чемпионате мира: «Нам интересно смотреть. В шутку обсуждаем, что Трамп пришел к власти, и американцы сразу начали завоевывать медали в биатлоне»

Михаил Шашилов пошутил о влиянии Дональда Трампа на биатлонистов.

Ранее американец Кэмпбелл Райт взял две серебряные медали на чемпионате мира в Ленцерхайде. Российские спортсмены не допущены до участия.

– Мы часто узнаем у спортсменов, как на них сказывается отстранение. А что поменялось у тренеров?

– В Пекине-2022 мы до последнего момента общались со всеми иностранными специалистами. Где-то что-то можно было почерпнуть у других. Конечно, не было такого, чтобы мы часто друг с другом делились какой-то информацией, обсуждали, но все же. А сейчас общения практически ни с кем нет. Недавно поздравляли Вольфганга Пихлера с юбилеем, в основном с кем-то обмениваемся поздравлениями, но не более. Очень редко.

– Многие спортсменки говорят, что практически каждую гонку на чемпионате мира смотрят…

– Конечно. Как без этого?

– А тренеры анализируют международные старты? Информация какая-то собирается?

– Да, само собой. Нам и смотреть интересно. Мы в шутку между собой обсуждаем, что [президент США] Трамп пришел к власти, и американцы сразу медали начали завоевывать в биатлоне. Анализируем, конечно, как люди растут, как бегут и стреляют. Это тоже часть нашей работы.

– Кого-то можете сейчас выделить на международной арене?

– В женском биатлоне очень высокий уровень конкуренции. Француженки хорошо выступают. И если говорить о лидерах, то на самом деле здорово, что наберется как минимум 15 сильных спортсменок из разных сборных, которые могут бороться за медали, – сказал старший тренер женской сборной России по биатлону.

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