Васильев о допуске россиян: «Думаю, биатлон будет на последнем месте – там собрались такие русофобы, что они только под страхом тюрьмы согласятся вернуть спортсменов»
Дмитрий Васильев предположил, на каком условии россиян вернут в мировой биатлон.
С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Общий тренд уже приобретает свои контуры, начиная с возвращения наших конькобежцев. И стало понятно, что постепенно будут возвращать и всех остальных.
Но в этой очереди, думаю, биатлон будет на последнем месте – там собрались такие русофобы, что они только под страхом тюрьмы согласятся вернуть российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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