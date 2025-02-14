Жюстин Брезаз-Буше: «Меня переполняют эмоции! Это безумие, потому что мой муж и дочь были возле трассы. Я слышала их крики во время гонки!»

Брезаз-Буше рассказала о поддержке семье во время спринта на чемпионате мира.

Француженка Жюстин Брезаз-Буше выиграла золото в спринтерской гонке на ЧМ в Ленцерхайде.

«Меня переполняют эмоции! Это безумие, потому что мой муж и дочь были здесь, возле трассы. Я слышала их крики во время гонки! Это было забавно, на само деле.

Я до самого конца не думала, что опережу Пройс. Мне было очень тяжело, и я очень рада результату.

Старалась сохранить силы на последний круг. Было тяжело, особенно на стрельбище, потому что весь сезон я боролась со стрельбой. Сегодня тот самый день, я счастлива», – сказала Брезаз-Буше.