Нуждов о российской пневматической винтовке «Грифон»: «Это качественное оружие, которое полностью решит проблему для детско-юношеского биатлона»

Алексей Нуждов объяснил необходимость создания российской биатлонной винтовки.

Сегодня в Москве прошла презентация винтовки «Грифон», предназначенной для детско-юношеского биатлона.

– Зачем нужна новая детская винтовка российского производства? Существующих недостаточно?

– С мелкокалиберными винтовками две глобальные проблемы. Первая – это стрельбища, инфраструктура. Соревнования проходят на комплексах, где все оборудовано. Но как быть с тренировками? Ведь комплексов в стране не так много, а стрелковые тренировки детям нужны хотя бы 3-4 раза в неделю. Если тратить часы на дорогу, это нереально.

Вторая проблема – цена патронов. На сегодня один патрон в среднем стоит 50 рублей, самые дешевые образцы – 35, топовые, какими пользуются сборники – 100 и выше. Ну, возьмем среднюю цену в 50 рублей и умножим на 5 тысяч выстрелов – столько по госнормативам должны делать молодые биатлонисты в год. Получается 250 тысяч рублей в год с человека – и это только на патроны.

У меня в пушкинской муниципальной школе – а она единственная биатлонная в Мособласти – числятся 320 детей. Если умножить 250 тысяч на 320 – это 80 млн рублей в год только на патроны.

– А каков бюджет школы?

– 25,6 млн. Это включая зарплату тренеров, коммуналку и прочее. На патроны в прошлом году потрачено 1,2 млн. Получается, на ребенка приходилось 94 выстрела. Это в год, включая тренировки и соревнования. А должно быть хотя бы 4 тысячи. Но для этого не хватает буквально 78,8 млн, представляете? Как вы думаете, реально обеспечить эту цифру?

– Очевидно, что нет.

– Поэтому и нужны пневматические винтовки. Пневматические патроны по сравнению с малым калибром стоят копейки, за 1500 рублей можно купить целую коробку на 500 патронов отличного качества.

Они не требуют полноценного стрельбища, не требуют столь сложного бумажного оформления. Проблема до сих пор заключалась в том, что адекватной российской пневматической винтовки для детско-юношеского биатлона не существовало.

Есть винтовка БИ-7-5, которую производит Ижевский оружейный завод. Она базовая, действительно отвечает всем требованиям, но есть проблема – цена. На сегодня такая винтовка стоит 230 тысяч рублей. И производство практически прекратилось, потому что нет спроса. Редкий родитель сможет купить своему ребенку такую винтовку.



Винтовка «Пионер» производится уже лет 10, она дешевле – 145 тысяч. Но по качеству гораздо хуже. И главное, там нет ни сервисного обслуживания, ни возможности вкладываться в производство или увеличить его объемы. Потребности детско-юношеского биатлона она все равно не закрывает.

– Сколько будет стоить ваша винтовка «Грифон»?

– 90 тысяч рублей. За образец брали винтовку, которую недавно сделали в Беларуси. У них это производится на оборонном заводе по государственной программе. Винтовка качественная, отвечает всем требованиям, обладает сервисом и сетью продаж.

Мы реально посмотрели на ситуацию и пришли к выводу, что в России любому государственному предприятию наши задачи вряд ли будут интересны. Слишком маленькие объемы, да и задачи сейчас немного другие.

Значит, нужен крепко стоящий на ногах отечественный бизнес. Так мы приехали на завод «Атаман». У них большой опыт в производстве оружия, в том числе огнестрельного, а также пневматических пистолетов в спортивном сегменте.

Они разобрали привезенные нами образцы, изучили, а потом предложили свой вариант, который прошел полевые испытания. Это качественное оружие, которое для детско-юношеского биатлона полностью решит проблему. Производство там мощное, при необходимости они могут делать до трех тысяч винтовок в год, – сказал глава Федерации биатлона Московской области.

«Норвежцы делают в год 10 тысяч выстрелов, а мы – меньше ста». В России создали биатлонную винтовку