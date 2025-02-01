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Браунхофер о золоте чемпионата Европы: «Победить норвежцев... Безумие! Когда соперники стали промахиваться, я воспользовался шансом»

Патрик Браунхофер назвал невероятной победу на чемпионате Европы по биатлону.

Итальянский биатлонист выиграл гонку преследования в Валь-Мартелло, не допустив промахов. Он опередил норвежцев Исака Фрея (+22,7 секунды), Сверре Аспенеса (+37,5) и Сиверта Баккена (+46,3), занявших второе, третье и четвертое места соответственно.

«Это невероятно! На стрельбище я был полностью сосредоточен, и когда соперники передо мной стали промахиваться, я воспользовался своим шансом. На последнем рубеже я понимал, что должен поразить все мишени, чтобы удержать лидерство на финишной прямой. И победить норвежцев... Безумие!» – сказал Браунхофер.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Италии по биатлону
Исак Фрей
logoсборная Норвегии
logoСиверт Гутторм Баккен
Сверре Дален Аспенес
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