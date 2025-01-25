Тириль Экхофф: «Хочу выразить уважение Тарьею Бо: он 15 лет в топе биатлона. Приятно, что новость об уходе он сообщил после победы»

Тириль Экхофф грустит из-за того, что Тарьей Бо завершает карьеру.

«Это грустно, но это отличный способ уйти: выиграть, а потом сказать, что пришло время поставить семью на первое место. Но думаю, что это очень печально, что мы не увидим Бо на Олимпийских играх в Италии.

Хочу просто выразить уважение Тарьею. Речь о спортсмене, который вот уже 15 лет находится в топе биатлона: он ведь помог победить в эстафете в Ванкувере-2010. Невероятно приятно, что ему удалось сообщить эту новость (об уходе) после победы», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы