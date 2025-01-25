Лобастов о возможном допуске к Кубку мира: «Чуть-чуть по инвентарю будем проигрывать. В остальном мы на неплохом уровне находимся»

Никита Лобастов назвал преимущество биатлонистов на Кубке мира.

С 2022 года россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Насколько внимательно следите за Кубком мира? В чем надо будет прибавлять, если в ближайший год россиян и белорусов допустят до него?

– Следим плотно. Как отмечали не раз наши специалисты, и я с ними согласен, – мы чуть-чуть по инвентарю будем проигрывать. Но считаю, что это быстро нивелируется. А в остальном мы в принципе на неплохом уровне находимся.

– В чем именно по инвентарю будем проигрывать?

– Лыжи. Наверно, только в этом. Хотя не могу судить – это все равно только на уровне предположений.

– То, что в конце прошлого года наших пловцов, конькобежцев и фигуристов стали допускать до международных соревнований, внушает надежды, что скоро это коснется и биатлонистов?

– Конечно. Процесс пошел, и это хорошо, что в некоторых видах спорта белорусов и россиян допускают на международные соревнования. А мы пока здесь, на внутренних стартах стараемся работать, бороться с сильнейшими соперниками и держать уровень, который позволит быть конкурентоспособными на международной арене, когда туда вернемся.

– Верите, что есть шанс поехать на Олимпиаду через год?

– Честно говоря, не думаю об этом. Верю, не верю – это не важно. Считаю, что нужно просто делать свою работу как можно лучше. Поскольку некоторые моменты по части допуска до соревнований от нас не зависят, стараюсь об этом не думать.

В любом случае нужно выходить на каждый старт и максимально работать. Именно этим мы занимаемся и стремимся быть полностью готовыми к возвращению на международную арену. А остальное сложно спрогнозировать. На каких условиях будет возврат и будет ли он – это сложно сказать, – сказал белорусский биатлонист Лобастов .

Лобастов на прошлой неделе выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Демино.