Полина Плюснина: «Узнав, что нас отстранили от соревнований, два дня рыдала. Обидно за всех российских и белорусских спортсменов»

Биатлонистка Плюснина рассказала, что надеется попасть на международные старты.

– За счет чего у вас случились успехи нынешней зимой?

– Я перешла в команду Ямала, поэтому сильно добавила. У меня стал другой тренировочный план. Другие объемы, совершенно другая работа — эти планы даже сравнивать нельзя.

– Довольны в целом нынешним сезоном?

– Да, прогресс очевиден. Но, конечно, еще есть куда расти. Особенно надо добавить в ходе. Кроме того, считаю, что в технике еще многое упускаю.

– В 2022 году вы только вошли во взрослый биатлон, но тут же наступило отстранение от международных соревнований. Сильно ждете, когда доведется там поучаствовать?

– Да, очень хочется этого. Очень обидно, что такое произошло. Обидно за всех российских и белорусских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований. И за себя в том числе, поскольку уже рассчитывала попасть на крупные старты, так как до этого были медали юниорских чемпионатов мира и Европы, медали на этапах Кубка IBU.

Поэтому, узнав, что нас отстранили, два дня рыдала. Спасибо родственникам и друзьям, что меня успокоили. Теперь нацелена только на то, чтобы выступать на высоком уровне внутри России и, когда нас вернут на международные старты, попасть туда и побороться за медали, – сказала Полина Плюснина.

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