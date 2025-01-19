Серохвостов о погоде в Демино: «Еще одна такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании»
Даниил Серохвостов высказался о погодных условиях в Демино.
Накануне биатлонист взял серебро в гонке преследования с шестью промахами.
«Еще одна такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании. Спасибо, что приходите на гонки и болеете! Вы лучшие», – написал Серохвостов в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Серохвостова
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