Серохвостов о погоде в Демино: «Еще одна такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании»

Даниил Серохвостов высказался о погодных условиях в Демино.

Накануне биатлонист взял серебро в гонке преследования с шестью промахами.

«Еще одна такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании. Спасибо, что приходите на гонки и болеете! Вы лучшие», – написал Серохвостов в телеграм-канале.