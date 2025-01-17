  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Лазовский: «Трасса нелегкая, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Но все в равных условиях»
0

Дмитрий Лазовский: «Трасса нелегкая, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Но все в равных условиях»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский считает нелегкой трассу в Демине.

Лазовский занял третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Ярославской области.

– Со своими демонами удалось справиться?

– Важно, что получилось не гнаться, как в прошлых гонках в Рязани, они были скоростными. Я проанализировал эту ошибку и ее удалось не повторить. Я «сек поляну», когда приходил на рубеж, смотрел за флажками, контролировал обстановку. На пристрелке пробовал разный ветер, был готов к любому из сценариев.

В целом трасса нелегкая. Организаторы делают все что могут. Сложно приходится всем, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Все в равных условиях, нужен определенный уровень мастерства, чтобы работать на такой трассе. Я отработал на максимум, сделал все от себя зависящее. Не хватило до победы, но Даник (Даниил Серохвостов) – сильный парень, он на высокой скорости, так что еще поборемся.

Возможно ли угнаться за Смольским? Постараюсь. Он провел шикарную гонку ходом, близко к Данику, – сказал Лазовский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДаниил Серохвостов
сборная Беларуси
logoКубок Содружества
logoДмитрий Лазовский
Антон Смольский
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Серохвостов выиграл спринт, Смольский – 2-й, Лазовский – 3-й, Латыпов – 18-й
96сегодня, 11:54
Кубок России. Общий зачет. Бабиков вышел в лидеры, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
1012 января, 14:20
❄️ Кубок России. Суперспринт. Каюмов победил, Бектуганов – 2-й, Бабиков – 3-й
5112 января, 11:22
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
59сегодня, 12:40
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Халили – 3-й
1952 минуты назад
Кубок Содружества. Общий зачет. Сливко лидирует, Дербушева – 2-я, Смольская – 3-я
1456 минут назад
Смольский о промахе в спринте: «Отложил последний выстрел в надежде его закрыть. Где‑то в мыслях уже убегал на дистанцию»
сегодня, 12:32
❄️ Кубок Содружества. Серохвостов выиграл спринт, Смольский – 2-й, Лазовский – 3-й, Латыпов – 18-й
96сегодня, 11:54
Полина Шевнина: «Европейский биатлон шагнул далеко вперед. Нам будет тяжело бороться на Кубке мира»
5сегодня, 10:46
Анна Сола: «Один промах для меня – это, считай, чистая стрельба»
сегодня, 10:37
Дмитрий Васильев: «По моему опыту, в Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город. Показываешь бумаги, и никто ничего даже не спрашивает»
6сегодня, 10:28
Казань хочет провести зимние Игры БРИКС
51сегодня, 09:28
Казакевич о последнем круге: «Казалось, что сил вообще нет и просто иду уже, еле волоча ноги. Но, видимо, Соле было сегодня тоже тяжело»
4сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте
21 минуту назадLive
Кубок IBU. Фрей победил в спринте, Мюллауэр – 2-й, Баккен – 3-й
1сегодня, 11:30
Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
5сегодня, 07:18
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
вчера, 15:24
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
215 января, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
115 января, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Рекомендуем