Дмитрий Лазовский: «Трасса нелегкая, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Но все в равных условиях»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский считает нелегкой трассу в Демине.

Лазовский занял третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Ярославской области.

– Со своими демонами удалось справиться?

– Важно, что получилось не гнаться, как в прошлых гонках в Рязани, они были скоростными. Я проанализировал эту ошибку и ее удалось не повторить. Я «сек поляну», когда приходил на рубеж, смотрел за флажками, контролировал обстановку. На пристрелке пробовал разный ветер, был готов к любому из сценариев.

В целом трасса нелегкая. Организаторы делают все что могут. Сложно приходится всем, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Все в равных условиях, нужен определенный уровень мастерства, чтобы работать на такой трассе. Я отработал на максимум, сделал все от себя зависящее. Не хватило до победы, но Даник (Даниил Серохвостов ) – сильный парень, он на высокой скорости, так что еще поборемся.

Возможно ли угнаться за Смольским? Постараюсь. Он провел шикарную гонку ходом, близко к Данику, – сказал Лазовский.