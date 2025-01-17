Дмитрий Лазовский: «Трасса нелегкая, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Но все в равных условиях»
Лазовский занял третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Ярославской области.
– Со своими демонами удалось справиться?
– Важно, что получилось не гнаться, как в прошлых гонках в Рязани, они были скоростными. Я проанализировал эту ошибку и ее удалось не повторить. Я «сек поляну», когда приходил на рубеж, смотрел за флажками, контролировал обстановку. На пристрелке пробовал разный ветер, был готов к любому из сценариев.
В целом трасса нелегкая. Организаторы делают все что могут. Сложно приходится всем, нужно объезжать лужи, неровности, сугробчики. Все в равных условиях, нужен определенный уровень мастерства, чтобы работать на такой трассе. Я отработал на максимум, сделал все от себя зависящее. Не хватило до победы, но Даник (Даниил Серохвостов) – сильный парень, он на высокой скорости, так что еще поборемся.
Возможно ли угнаться за Смольским? Постараюсь. Он провел шикарную гонку ходом, близко к Данику, – сказал Лазовский.
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