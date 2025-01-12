Сола о финише суперспринта: «Показалось, что девчонки совсем рядом. Побоялась взять флаг, чтобы меня не обогнали»

Анна Сола рассказала, почему не взяла флаг на финише суперспринта в Рязани.

Сола победила в гонке на этапе Кубка России, второе место заняла Кристина Резцова, третье – Динара Смольская.

«Все очень здорово, я еще не осознала, что сегодня такой хороший день. Столько было неудач прежде, но сегодня я по-настоящему счастлива!

На финише мне показалось, что девчонки совсем рядом. Побоялась взять флаг, чтобы меня не обогнали. Я выложилась, руки-ноги забились, так что, честно говоря, был страх потерять первое место.

Когда в гонке упустила первое место, то просто бросилась в погоню, выполняла свою работу и надеялась сделать ноль на следующем огневом рубеже. И на последней стойке, в решающий момент у меня наконец-то получилось!» – сказала белорусская биатлонистка.

Анна Сола: «Возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать на выборы. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я очень рада»