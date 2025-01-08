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Кубок IBU. Шово, Гигонна, Бене, Шерер, Пуфф, Фемстейневик, Юхансен, Скуган, Эрдал выступят в спринте

9 января на этапе Кубка IBU в Арбере пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

4-й этап

Арбер, Германия

Спринт, женщины

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Линда Цингерле (Италия)

3. Марит Ойгард (Норвегия)

6. Эрика Янкя (Финляндия)

8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

10. Марион Визенсартер (Германия)

11. Йоханна Пуфф (Германия)

12. Камиль Бене (Франция)

14. Тереза Винкларкова (Чехия)

15. Софи Шово (Франция)

18. Жилонн Гигонна (Франция)

19. Байба Бендика (Латвия)

20. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

23. Марлен Фихтнер (Германия)

26. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

27. Анастасия Меркушина (Украина)

34. Стефани Шерер (Германия)

36. Марит Скуган (Норвегия)

39. Эмма Нильссон (Швеция)

41. Каролине Эрдал (Норвегия)

43. Ребекка Пасслер (Италия)

59. Моника Хойниш-Старенга (Польша)

63. Анна Вайдель (Германия)  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Финляндии жен
logoКаролине Эрдал
logoсборная Швеции жен
logoАнна Вайдель
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Эрика Янкя
logoсборная Украины жен
logoсборная Италии жен
logoМарлен Фихтнер
logoАнастасия Меркушина
logoсборная Латвии жен
Эмма Нильссон
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Польши жен
Марит Скуган
logoМоника Хойниш-Старенга
logoТереза Винкларкова
logoРебекка Пасслер
Линда Цингерле
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Вольдия Гальмас Полен
logoсборная Чехии жен
Камиль Бене
logoКубок IBU
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoМарит Ойгард
Стефани Шерер
logoРагнхильд Фемстейневик
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