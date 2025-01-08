Кубок IBU. Шово, Гигонна, Бене, Шерер, Пуфф, Фемстейневик, Юхансен, Скуган, Эрдал выступят в спринте
Кубок IBU по биатлону-2024/25
4-й этап
Арбер, Германия
Спринт, женщины
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Линда Цингерле (Италия)
3. Марит Ойгард (Норвегия)
6. Эрика Янкя (Финляндия)
8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
10. Марион Визенсартер (Германия)
11. Йоханна Пуфф (Германия)
12. Камиль Бене (Франция)
14. Тереза Винкларкова (Чехия)
15. Софи Шово (Франция)
18. Жилонн Гигонна (Франция)
19. Байба Бендика (Латвия)
20. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
23. Марлен Фихтнер (Германия)
26. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
27. Анастасия Меркушина (Украина)
34. Стефани Шерер (Германия)
36. Марит Скуган (Норвегия)
39. Эмма Нильссон (Швеция)
41. Каролине Эрдал (Норвегия)
43. Ребекка Пасслер (Италия)
59. Моника Хойниш-Старенга (Польша)
63. Анна Вайдель (Германия)
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