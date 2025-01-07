Ханна Оберг выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе
Олимпийская чемпионка Ханна Оберг выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Оберг пропустила этап в Анси по причине плохой формы. Перед этим она заняла 66-е место в спринте на этапе в Хохфильцене и не попала в гонку преследования.
«Некоторые спортсмены болели на Рождество и были вынуждены адаптировать свои тренировки. Сейчас все в сборной здоровы и готовы к первым соревнованиям наступившего года», – заявил тренер шведских биатлонистов Йоханнес Лукас.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет c 9 по 12 января.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: SVT
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