Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 9 по 12 января.
Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).
29-летняя Виттоцци продолжает восстановление после травмы спины. Она действующий победитель тотала Кубка мира, но в текущем сезоне еще не участвовала соревнованиях.
Женскую команду в Оберхофе представят Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Илария Скаттоло и Мартина Трабукки. Среди мужчин выступят Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Элия Дзени, Патрик Браунхофер и Марко Барале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
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