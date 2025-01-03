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Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 9 по 12 января.

Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).

29-летняя Виттоцци продолжает восстановление после травмы спины. Она действующий победитель тотала Кубка мира, но в текущем сезоне еще не участвовала соревнованиях.

Женскую команду в Оберхофе представят Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Илария Скаттоло и Мартина Трабукки. Среди мужчин выступят Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Элия Дзени, Патрик Браунхофер и Марко Барале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
logoКубок мира по биатлону
logoЛиза Виттоцци
травмы
logoсборная Италии жен
logoДоротея Вирер
Илария Скаттоло
Марко Барале
logoПатрик Браунхофер
Мартина Трабукки
logoЛукас Хофер
logoМикела Каррара
logoХанна Аухенталлер
logoСамуэла Комола
Элия Дзени
logoДидье Бьона
logoТоммазо Джакомель
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