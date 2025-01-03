Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 9 по 12 января.

Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).

29-летняя Виттоцци продолжает восстановление после травмы спины. Она действующий победитель тотала Кубка мира, но в текущем сезоне еще не участвовала соревнованиях.

Женскую команду в Оберхофе представят Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Илария Скаттоло и Мартина Трабукки. Среди мужчин выступят Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Элия Дзени, Патрик Браунхофер и Марко Барале.