Серохвостов записал видео с клоунским носом: «Не понимаю, когда уже форма придет? Так тяжело бегать»

Биатлонист Даниил Серохвостов записал видео с клоунским носом.

«Блин, не понимаю, когда уже форма придет? Так тяжело бегать», – сказал 25-летний Серохвостов в ролике для своего телеграм-канала.

На данный момент Серохвостов занимает седьмые места в общих зачетах Кубка России и Кубка Содружества.