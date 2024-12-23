Серохвостов записал видео с клоунским носом: «Не понимаю, когда уже форма придет? Так тяжело бегать»
Биатлонист Даниил Серохвостов записал видео с клоунским носом.
«Блин, не понимаю, когда уже форма придет? Так тяжело бегать», – сказал 25-летний Серохвостов в ролике для своего телеграм-канала.
На данный момент Серохвостов занимает седьмые места в общих зачетах Кубка России и Кубка Содружества.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Даниила Серохвостова
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