Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, у Жаклена – лучшая скорострельность, Ритмюллер – лучший по чистому времени пасьюта
Швед Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 27.08,5
2. Данило Ритмюллер (Германия) – 18,5
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 21,3
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,5
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 22,2
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,2
7. Фабьен Клод (Франция) – 27,9...
11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 41,5...
14. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,1...
18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,6...
21. Эрик Перро (Франция) – 53,0...
33. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.12,8
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.22,9 (2)
2. Якко Ранта (Финляндия) – 1.23,8 (3)
3. Миха Довжан (Словения) – 1.24,9 (5)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.25,9 (7)
5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.26,0 (6)
6. Благой Тодев (Болгария) – 1.27,0 (3)...
15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.35,9 (3)
16. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.36,0 (5)...
18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.37,5 (1)...
37. Эрик Перро (Франция) – 1.45,4 (0)...
42. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.49,5 (2)..
Чистое время пасьюта
1. Данило Ритмюллер (Германия) – 31.05,3
2. Эрик Перро (Франция) – 5,7
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,0
4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 16,6
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 19,1
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 22,6...
14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 53,1...
23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.12,7...
47. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.25,1
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