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  • Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, у Жаклена – лучшая скорострельность, Ритмюллер – лучший по чистому времени пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, у Жаклена – лучшая скорострельность, Ритмюллер – лучший по чистому времени пасьюта

Швед Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 27.08,5

2. Данило Ритмюллер (Германия) – 18,5

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 21,3

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,5

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 22,2

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,2

7. Фабьен Клод (Франция) – 27,9...

11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 41,5...

14. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,1...

18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,6...

21. Эрик Перро (Франция) – 53,0...

33. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.12,8

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.22,9 (2)

2. Якко Ранта (Финляндия) – 1.23,8 (3)

3. Миха Довжан (Словения) – 1.24,9 (5)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.25,9 (7)

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.26,0 (6)

6. Благой Тодев (Болгария) – 1.27,0 (3)...

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.35,9 (3)

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.36,0 (5)...

18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.37,5 (1)...

37. Эрик Перро (Франция) – 1.45,4 (0)...

42. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.49,5 (2)..

Чистое время пасьюта

1. Данило Ритмюллер (Германия) – 31.05,3

2. Эрик Перро (Франция) – 5,7

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,0

4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 16,6

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 19,1

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 22,6...

14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 53,1...

23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.12,7...

47. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.25,1

Опубликовано: Полина Лоцик
logoДмитрий Пидручный
logoВебьорн Сорум
logoКентен Фийон-Майе
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Германии
logoсборная Украины
logoМартин Ульдал
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logoСтурла Хольм Лагрейд
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logoКубок мира по биатлону
гонка преследования
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