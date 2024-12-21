Смольская о серебре в пасьюте: «Для меня хорошо, что девчонки впереди ошибались, и я вышла на лидирующие позиции. Очень довольна сегодняшним результатом»
Динара Смольская довольна вторым местом в пасьюте на Кубке Содружества.
Белорусская биатлонистка заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, победила россиянка Виктория Сливко.
«Стрельба лежа отодвинула меня на много позиций назад. Я уже не рассчитывала на то, что девчонки дадут шанс, но шанс появился на стойке, я им воспользовалась.
Для меня хорошо, что девчонки впереди ошибались, и я вышла на лидирующие позиции. Виктория (Сливко) была далеко, так что для меня было счастьем выйти второй. Очень довольна сегодняшним результатом», – сказала Смольская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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