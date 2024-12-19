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«Чем жестче к нам относятся, тем мы сильнее. Если начинают гладить и хвалить – мы становимся плюшевыми». Васильев о санкциях против российского спорта

Дмитрий Васильев назвал главную ошибку Запада в отношении российского спорта.

С весны 2022 года россияне не допускаются до соревнований во многих видах спорта.

«Главная проблема западных стран в плане политики в спорте заключается в том, что они плохо знают историю нашей страны. И тем более – историю Древней Руси и России.

Они, наоборот, оказывают нам огромную услугу, не понимая, что чем жестче они к нам относятся, тем мы сильнее становимся. И совсем по-другому происходит, если они начинают нас гладить и хвалить: мы сразу расслабляемся и становимся плюшевыми.

Так вот, чтобы мы не были плюшевыми, они (по незнанию) оказывают нам огромную услугу. Большое им за это спасибо», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Политика
logoДмитрий Васильев
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